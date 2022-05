Basisschool ‘De Kleine Schuit’ in Uitbergen definitief overgedragen aan gemeenschapsonderwijs

UitbergenHet gemeentebestuur van Berlare heeft maandagavond tijdens de gemeenteraad een protocolakkoord tussen het gemeenschapsonderwijs en de bassischool ‘De Kleine Schuit’ goedgekeurd. Het dossier deed heel wat stof opwaaien de afgelopen maanden in Uitbergen, maar vanaf 1 september wordt de school definitief opgenomen in het gemeenschapsonderwijs.

Het verhaal start op eind oktober 2021. Op de gemeenteraad werd toen als verrassing voor iedereen aangekondigd dat de gemeente afstand wou doen van het gemeentelijke schooltje in Uitbergen. Kort nadien werden er gesprekken opgestart met het gemeenschapsonderwijs. Maar heel wat ouders, inwoners en zelf leerkrachten van de school stonden niet achter de overname waardoor het heel wat stof deed opwaaien. Er waren verschillende noodkreten en protestacties, maar de gemeente zette door, en maakte de overname maandagavond definitief.

“Er is de voorbije maanden in soms moeilijke omstandigheden maar steeds in alle transparantie overlegd met schoolraad en gemeenteraad. Feedback uit deze besprekingen werd telkens voorgelegd aan de werkgroep met vertegenwoordiging uit Gemeenschapsonderwijs, GO! Scholengroep Dender en gemeentebestuur, en vrijwel volledig verwerkt in de protocoltekst die nu is goedgekeurd en juridisch ook afdwingbaar is”, zegt schepen van onderwijs Urbain Van Boven (N-VA).

De hele discussie heeft toch ook enkele gevolgen voor de school. Veertien medewerkers beslisten om te blijven, drie andere personeelsleden lieten al weten dat ze de overstap niet meemaken, nog zes andere personeelsleden moeten nog een beslissing nemen. De vakbonden zouden zich wel akkoord hebben verklaard met de overname.

In de protocoltekst staan naast praktische afspraken met betrekking tot de overdracht, ook de speerpunten die de partijen van bij aanvang al onderschreven. “Het gaat dan onder meer om de autonomie van de school en het behoud van de naam, maar evengoed over garanties met betrekking tot het personeel, het pedagogische project van de school en haar zorgbeleid”, verduidelijkt Van Boven.

De overdracht, nog onder voorbehoud van goedkeuring van de protocoltekst door het Gemeenschapsonderwijs op 20 mei, komt er op initiatief van het lokaal bestuur.“Het lokaal bestuur vindt het essentieel dat er duurzaam verankerd kwaliteitsvol onderwijs in deelgemeente Uitbergen blijft. Alleen zijn we ervan overtuigd dat het lokaal bestuur te weinig competenties en mogelijkheden in huis heeft om het complexe onderwijslandschap op een goede manier op lange termijn te garanderen. Daarom gingen we op zoek naar een betrouwbare partner wiens kernactiviteit het is om elke dag kwaliteitsvol onderwijs te maken.”

Het lokaal bestuur is tevreden met het behaalde resultaat. “De Kleine Schuit komt in uitstekende handen en de bezorgdheden van betrokkenen hebben we samen aangepakt en verankerd in de overeenkomst. In de loop van de maanden hebben we dan ook de houding van een groot deel van de medewerkers en ouders zien keren en krijgt het project meer en meer krediet. Daar zijn we blij om. We wensen De Kleine Schuit een behouden vaart”, besluit burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld).