Auto gegrepen in flank nadat hij oprit wil oprijden

Schellebelle/Wetteren/Laarne/Berlare Natuurpunt neemt nieuwe vrijwilli­gers op sleeptouw in Kalkense Meersen

Aanstaande zondag organiseert Natuurpunt Scheldeland een ontmoetingsdag voor nieuwe vrijwilligers in de boerderij ’t Meersenhof aan den Aard in Schellebelle. Geïnteresseerden zijn welkom voor een korte kennismakingswandeling in het gebied vanaf 14 uur.

20 april