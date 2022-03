Al 30-tal inwoners kwamen spullen brengen voor Oekraïne

Wichelen Storm Franklin is al in het land, maar brandweer nog steeds bezig met schade herstellen van Eunice

Storm Franklin is het land al binnengekomen, maar storm Eunice heeft voor zodanig veel schade gezorgd, dat de brandweer op maandag nog steeds bezig was met schade te herstellen van deze storm. Ook op de Bogaert in Wichelen was de brandweer nog in de weer met een heel dak dicht te leggen.

21 februari