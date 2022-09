Advocaat verwacht deze maand nog reconstructie nadat Stefaan D. zijn vriendin neerschoot: “Nooit op voorhand gepland om haar neer te schieten”

BerlareIets meer dan twee maanden geleden doodde Stefaan D. uit Berlare zijn vriendin Sandra Bellaccomo in zijn wagen. Intussen is duidelijk geworden dat het waarschijnlijk ging om een vlaag van woede tijdens een ruzie. De man zit intussen nog steeds in de cel. Zijn advocaat Steven Henderickx hoopt dat er deze maand nog een reconstructie volgt op de plaats van de feiten.

Het is 26 juni als Stefaan D. en Sandra Bellaccomo hebben afgesproken langsheen een veldwegel in Overmere. Dit was hun vaste afspraakplek met elkaar terwijl ze een relatie hadden. Stefaan was single, Sandra was nog getrouwd en heeft een zoon. Ze waren overburen van elkaar en de relatie was uitgekomen, maar iedereen dacht dat de relatie ten einde was gekomen, wat dus niet het geval was. Stefaan D. en Sandra zagen elkaar nog meerdere keren, en ook de mama van Sandra had Stefaan al in levende lijve ontmoet.

De dag van de feiten ging Stefaan D. gaan jagen, maar tussendoor hadden ze meermaals afgesproken met elkaar die dag. De dertiger ging ook nog eens over huis om zijn medicatie te nemen, en pikte Sandra nadien op op een barbecue waar ze aanwezig was. Van daaruit ging het terug naar hun plek waar ze altijd afspraken, en daar liep het mis. Omdat Stefaan was gaan jagen, lag zijn wapen nog in de auto. Ze kregen ruzie en in een vlaag van woede schoot Stefaan de vrouw die hij zo graag zag neer met een kogel in het hoofd. Als hij die dag niet was gaan jagen, dan lag het wapen waarschijnlijk nooit in de auto en was er niets gebeurd.

Nadien reed hij via verschillende binnenbanen naar zijn zus, en biechtte hij daar alles op. Sandra zat nog in de wagen met een laken over haar hoofd, maar overleed niet veel later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Steven Henderickx, die Stefaan D. bijstaat in het hele proces, is er van overtuigd dat hij nooit de intentie had om haar te doden. “Het hele onderzoek loopt nog en er worden nog verschillende zaken onderzocht, maar het is duidelijk dat hij dit niet op voorhand heeft bedacht", klinkt het. “Ze hebben elkaar die dag nog meermaals gezien en ze hadden een goede relatie.”

Zijn advocaat hoopt ook dat er later deze maand nog een reconstructie kan plaatsvinden van de feiten. “We zitten nog een beetje met dezelfde weersomstandigheden, en het is nog niet snel donker, dat is zeer belangrijk om mee te nemen voor een reconstructie. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat we dat later deze maand nog kunnen doen", klinkt het.

Stefaan D. zit intussen nog altijd in de cel en beseft goed wat hij gedaan heeft. “Hij heeft het bijzonder moeilijk met deze feiten. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn mama die nu alleen achterblijft, en voor de familie van Sandra die hij heel wat leed heeft aangedaan. Hij beseft dat hij een grote fout heeft gemaakt, en zal hier ook de gevolgen van dragen", besluit Henderickx.

