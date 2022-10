Zoon steekt ouders neer in café in Berlaar: één slachtoffer in levensgevaar

Berlaar Berlaar treft maatrege­len door hogere energie­prij­zen: lagere tempera­tuur en besparing op straatver­lich­ting

Om energie te besparen gaat het lokaal bestuur van Berlaar dit najaar de verwarming lager zetten in de publieke gebouwen. De temperatuur zal er niet hoger gaan dan 19 graden. “Verder wordt er ook bespaard op straatverlichting en de verlichting van de kerk. Besparen op het kerstgebeuren in onze gemeente zijn we niet van plan. We bekijken momenteel welke maatregelen we nog kunnen nemen”, deelt burgemeester Walter Horemans (CD&V) mee. “We merken nu al dat het aantal aanvragen van burgers in financiële nood aan het groeien is. Tot nu toe kwam er een derde meer aanvragen binnen tegenover vorig jaar.”

