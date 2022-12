Zing mee met de leerlingen van Basisschool Heilig Hart tijdens hun kersthappening vrijdag 16 december

In de Vrije Basisschool Heilig Hart in de Pastorijstraat 3 in Berlaar kan je vrijdag 16 december langskomen tussen 16 en 18.30 uur voor de kersthappening. Een tweehonderdtal kinderen zullen in verbondenheid zingen over vrede op aarde, over het licht van de wereld, over geloven in een prachtige wereld voor iedereen. Iedereen mag komen meezingen met dit uitgebreide repertoire aan kerstliedjes. Om 16 uur verzamelen de leerlingen zich op de speelplaats om er een ingetogen muzikaal moment van te maken in open lucht. Na een klein uurtje zingen is het dan tijd voor een gezellige babbel bij een hapje en een drankje. De opbrengst gaat naar verschillende goede doelen zoals de Warmste Week en het Kinderkankerfonds Leuven, de MOS-werking op school en de ouderraad. Het einde van deze happening is voorzien om 18.30 uur.