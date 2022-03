Zesdejaars van Berlaarse basisschool doen tal van acties voor Oekraïne: “Optreden op markt, snoep- en gadgetsverkoop en inzameling van materiaal”

“Onze zesdejaars willen hun steentje bijdragen en kwamen met een hele reeks ideeën. Deze worden tot en met vrijdag 25 maart omgezet tot acties. Je kan één of meerdere actie naar keuze steunen vóór of na schooltijd op de parking van onze school, waar de zelfgemaakte gadgets en snoepjes aan de man worden gebracht. Het ingezamelde geld gaat volledig naar de vluchtelingen uit en in Oekraïne. Vandaag vindt de nationale actiedag voor Oekraïne plaats en schenken we extra aandacht aan de situatie in het land. Naast het hijsen van de vlag, hebben we aan de leerlingen gevraagd om in geel en blauw naar school te komen”, vertellen directeurs Annemie Schoovaerts en Veerle Van Hoof. “Op woensdag 23 maart zullen de leerlingen te vinden zijn op de Berlaarse markt tegenover het gemeentehuis. Leerlingen van de zesde klas brengen er Oekraïense muziek. Daarnaast zamelen we voor de mensen in Oekraïne materiaal in. In de inkomhal van onze school komen er dozen om alles te sorteren. Dit alles wordt dan vervoerd naar een groot sorteercentrum in Stabroek. Het minste wat wij nu kunnen doen is helpen, onze hartjes laten spreken.”