Zesdejaars Heilig Hart van Maria Berlaar houden 24-uur lessenmarathon: “Met cantus...op water ”

Koppel steelt flessen drank in café ‘De Gouden Vis’: Parket eist celstraf­fen tot 18 maanden

Het parket in Mechelen heeft woensdag celstraffen gevorderd van 4 en 18 maanden effectief tegen een koppel. De twee stonden terecht voor een diefstal van enkele flessen drank in café De Gouden Vis op de Vismarkt in Mechelen. De man stond verder ook nog terecht voor de diefstal van geld in een opvangcentrum én voor de diefstal van kaas in een supermarkt. Het duo liet vandaag verstek gaan.