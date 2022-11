Werkzaamheden tussen Sander de Vosstraat en Vruchtelei op N10 vanaf 21 november: “Tijdelijke fietsstraat in werkzone”

Het vernieuwen van de nutsleidingen duurt tot en met 5 december. “De volledige zone tussen de Sander de Vosstraat en Vruchtelei is tijdens de werkzaamheden een fietsstraat. Gemotoriseerd verkeer passeert in beide richtingen, maar moet achter de fietsers blijven en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Parkeren in deze zone is verboden. Fietsers kunnen ook de omleiding in beide richtingen volgen via Vruchtelei, Gangelberg en Brandestraat”, klinkt het. De nutswerken aan de noordzijde vanaf Hemelshoek tot en met Gangelberg starten maandag 21 november en duren tot en met vrijdag 25 november. Als alles volgens plan verloopt, starten op maandag 28 november de voorbereidende werken aan de zuidzijde tussen Vruchtelei en Steenbeek.