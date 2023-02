Werken op N10 vanaf Smidstraat hervatten op 20 februari: “Nadien werken aan zuidzijde N10"

BIJZONDERE BEROEPEN. Jessica Smets (49) heeft een van de laatste ‘wiccawin­kels’ van de provincie: “Mijn heksen en draken spreken een breed publiek aan”

Met een heks op een bezem als logo en kristallen, olies, dromenvangers, wierook, kruiden en beelden van draken in de vitrine rijst de vraag of Jessica Smets (49) van Het Pentagram in Heist-op-den-Berg zelf een heks is. “Goh, dat noemen ze zo zeker? Heks, kruidendames,... er zijn verschillende namen. Maar het is niet wat de meeste mensen denken.” Maar wat is het dan wel? Wij gingen langs in één van de laatste ‘wiccawinkels’ in de provincie.