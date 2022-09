Werken aan fietspaden N10 tussen Berlaar-Heikant en Lier: “Vrijliggend, maar voldoen niet aan de normen”

Berlaar/Lier/Heist-op-den-BergEen aannemer start op 19 september in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het bouwrijp maken van de fietspaden langs de Aarschotsebaan/Aarschotsesteenweg (N10) tussen Berlaar en Lier. In een eerste fase gaat het om de werken tussen Sander de Vosstraat en Gangelberg/Steenbeek. Ook de riolering wordt onder handen genomen.

Vanaf de Sander de Vosstraat/Brandestraat tot aan kruispunt Gangelberg/Steenbeek worden het oude fietspad en de zijstrook onthard en de bomen in de middenberm verwijderd. “Begin oktober, als de aannemer de voorbereidingen heeft afgerond in zone 1, schuiven de voorbereidende werken door naar de zone vanaf Gangelberg/Steenbeek tot aan de Gemeentelijke Basisschool Heikant. In de eerste zone starten de nutsmaatschappijen dan met het verplaatsen en vernieuwen van hun kabels en leidingen”, zegt woordvoerder van AWV Gilles Van Goethem.

Volledig scherm De fietspaden langs de N10 tussen Koningshooikt en Berlaar-Heikant worden heraangelegd © David Legreve

Vrijliggend

“Zoals bekend gaan we de fietspaden op de volledige N10 tussen Berlaar en de provinciegrens aanpakken en de werken die nu starten zijn een eerste deel daarvan. Tussen de Sander de Vosstraat en de Gangelberg zijn er al wel vrijliggende fietspaden, maar verder richting Heist-op-den-Berg zijn er nog geen vrijliggende fietspaden. Dat we de vrijliggende fietspaden in die zone ook mee vernieuwen is omdat de riolering en nutsleidingen in die zone vernieuwd worden, waardoor het fietspad sowieso opgebroken wordt. Verder zijn de fietspaden tussen Sander de Vosstraat en Gangelberg wel vrijliggend, maar voldoen ze niet aan de huidige normen. Wij maken er dan ineens gebruik van om de fietspaden te vernieuwen en conform te maken. De fietspaden in Berlaar-Heikant zijn ook vrijliggend, maar in slechte staat waardoor ook deze vernieuwd zullen worden in dit project.”

Wanneer Heist?

Het Agentschap Wegen en Verkeer organiseert samen met gemeente Berlaar, stad Lier, Aquafin en Pidpa een infomoment op donderdag 8 september om 19.30 in zaal ‘Familia’ op de Aarschotsebaan 105 in Berlaar. Het projectteam licht dan het verloop van de werken toe en staat uitgebreid stil bij jouw vragen. Wanneer de fietspaden tussen Berlaar-Heikant en Heist-op-den-Berg, een ‘moordstrook’ volgens gebruikers, worden aangepakt is nog onduidelijk. “De werken vanaf de Houwstraat tot en met de rotonde Fabiola zijn gepland, maar nog niet alle onteigeningen zijn hier rond. We hopen daar te kunnen starten in het voorjaar. De voorbereidende nutswerken zijn daar momenteel ook al lopende.”

