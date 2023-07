WEER. Stralend zonnig weer in Berlaar vandaag

DI­VA-museum is liefst twintig topstukken rijker: “Cultureel erfgoed van uitzonder­lijk belang”

Het DIVA Museum in Antwerpen heropende in maart de deuren na een grondige opsmuk van de vaste expositie. En nu heeft Vlaanderen liefst twintig objecten en ensembles uit de collectie erkend als topstuk. Zo is er een wijwatervat dat nog geschonken zou zijn aan Leopold I bij diens Blijde Intrede in Antwerpen.