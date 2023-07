WEER. Redelijk helder weer in Berlaar vanochtend

“Had de stad maar één simpele update doorge­voerd...”: het verhaal achter de cyberaan­val die Antwerpen nu al 100 miljoen euro kost

Een cyberaanval? Zou het? De IT’ers van de stad Antwerpen wrijven zich in de nacht van 5 op 6 december 2022 in de ogen wanneer de systemen plat gaan. Niemand die op dat moment beseft dat Antwerpen getroffen is door mogelijk de allergrootste hacking ooit in ons land. Hoe kon dit gebeuren? Is er écht geen losgeld betaald, zoals de stad beweert? En hoe ver staat het onderzoek naar de daders? “Antwerpen is in snelheid gepakt”, aldus IT-specialist Eddy Willems.