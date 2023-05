WEER. Kans op overwegend bewolkt weer in Berlaar vanochtend

IN BEELD. Spelers Antwerp uitgewuifd door tweedui­zend supporters op ‘The Great Old’

To win or not to win? Aan tribune 3 op de Bosuil vanochtend te zien, kozen de supporters van Antwerp resoluut voor dat eerste. Zij staken op de vooravond van de bekerfinale tegen KV Mechelen hun geliefde spelers een hart onder de riem met gezang, geroep en Bengaals vuur.