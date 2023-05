WEER. Helder met enkele wolkenvelden in Berlaar vanochtend

Virtual reality komt naar het klaslokaal: “Een bezoek brengen aan een echte kernreac­tor gaat niet, maar wel aan een virtuele”

Donderdagmiddag waren tientallen directieleden van secundaire scholen in onze provincie te gast in Grobbendonk om er kennis te maken met hun gloednieuwe, high-tech lesmateriaal: een koffer vol VR-brillen, een iPad Pro en een 360°-camera. Vanaf volgend schooljaar zal elke leerkracht in een tso- of bso-opleiding daarvan gebruik kunnen maken in de klas. “Dankzij VR kunnen de leerlingen zich nog beter voorbereiden op de arbeidsmarkt.”