“We zien patiënten te vaak als een probleem dat 15 minuten mag duren”: ongevaccineerde huisarts Annemie maakte overstap naar ‘leefstijlarts’

Mechelen Inbrekers op pad in Nekker­spoel en Mechelen Zuid

Twee Mechelse gezinnen werden het slachtoffer van inbrekers. In de Stuivenbergbaan in Mechelen Zuid drongen ze een woning binnen door achteraan een raam te beschadigen. Ze doorzochten het huis en gingen aan de haal met een geldsom. In het Aspergeveld in Nekkerspoel was dan weer een niet-slotvast tuinhuis hun doelwit. Daar ontvreemdden ze een fiets.

28 december