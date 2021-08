Vrachtwagen vat vuur op parking Carrefour: “We hebben supermarkt kunnen vrijwaren, maar door rookschade wellicht wel dicht tot woensdag”

BerlaarIn Berlaar is vannacht brand uitgebroken op de parking van supermarkt Carrefour langs de Legrellestraat. Een vrachtwagen die groenten en fruit kwam leveren, vatte er vuur. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg, maar in de supermarkt was er wel aanzienlijke rookschade.

De brand op de parking van de supermarkt brak uit in de nacht van zondag op maandag, rond 3:00 uur. De brandweer en de politie snelden massaal ter plaatse. Bij hun aankomst stond de vrachtwagen in lichterlaaie. Het voertuig stond op dat moment pal naast de supermarkt geparkeerd. Hij kwam er net groenten en fruit leveren. “Onze eerste bezorgdheid was om ervoor te zorgen dat het vuur niet zou overslaan naar het naastgelegen pand”, luidt het bij de brandweer. “Iets wat ons ook gelukt is. We konden het vuur net op tijd tegenhouden.”

Ventileren

De brandweer kreeg na lang blussen het vuur onder controle. De vrachtwagen brandde wel volledig uit. Zowel de oplegger als de trekker raakten zwaar beschadigd. Of er ook binnen in de supermarkt schade is, was nog niet helemaal duidelijk.De brandschade zou al bij al wel meevallen en zich voorlopig enkel beperkten tot de buitengevel. De vlammenzee ging wel gepaard met een felle rookontwikkeling en die had zich een weg naar binnen gezocht. De brandweer moest daarom het pand lange tijd ventileren.

Volledig scherm Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de vrachtwagen in lichterlaaie. Men kon voorkomen dat het vuur oversloeg, maar de rook vond zich wel een weg naar binnen. © Tim Van der Zeypen

Er zal nu moeten worden bekeken of enkele producten in de supermarkt werden aangetast door de rook. Deze zullen dan uit de rekken moeten worden gehaald. De supermarkt blijft wellicht nog gesloten tot woensdag. Zo zal er vandaag onder meer worden opgeruimd. Morgen zal er een spoedbestelling gebeuren bij de hoofdzetel van Carrefour om de producten die moesten worden geleverd, te vervangen. De vrachtwagen moest ook nog een levering gaan maken in andere winkels.

Technisch defect

Door de brand in de vrachtwagen kwam ook die levering in de problemen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Al is deze mogelijks door een technisch defect kunnen ontstaan tussen de oplegger en de trekker. De vrachtwagen zal nu getakeld moeten worden. Hiervoor moet eerst de oplegger volledig leeggemaakt worden. Tijdens de interventie van de brandweer werd de Legrellestraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer. De chauffeur van de vrachtwagen raakte bij de brand niet gewond.

