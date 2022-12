Vier arrestaties na grote drugsvangst in Berlaar: “Ook nepsigaretten aangetroffen”

Mechelen Dieven forceren achterdeur bij inbraakpo­ging

In de Geerdegemstraat in Mechelen hebben dieven geprobeerd om in te breken in een handelspand. Ze beschadigden daarbij de achterdeur. De daders geraakten niet binnen. Er werd dus geen buit gemaakt. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.

3 december