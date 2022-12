Vier arrestaties na grote drugsvangst in Berlaar: “Ook hoeveel nepsigaretten aangetroffen”

Vier arrestaties

Woning verzegeld

Dinsdag zal de 33-jarige Pool voor de raadkamer op de rechtbank in Mechelen moeten verschijnen. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of de dertiger langer in de gevangenis moet blijven of niet. Het gerechtelijk onderzoek zal nu worden verder gezet door de lokale recherche van de politiezone Berlaar-Nijlen en onder leiding van de Mechelse onderzoeksrechter. De woning in de Smidstraat waar de inspectiedienst samen met de politie was binnengevallen, werd na de huiszoeking verzegeld.