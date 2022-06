Veel rook bij brandje achteraan woning

De brandweer is zaterdagvoormiddag moeten uitrukken naar de Liersesteeweg in Berlaar. Aan de achterkant van een woning was er een brand ontstaan. Het huis zou momenteel niet worden bewoond. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De brandschade bleef daardoor beperkt. Wel was er wat rookhinder. De brand ging namelijk gepaard met een felle rookontwikkeling. Deze was volges de buurtbewoners zichtbaar tot ruim één kilometer verderop. Tijdens de interventie van de brandweer werd de Liersesteenweg afgesloten voor het verkeer. Gewonden vielen er niet. De oorzaak van de brand wordt verder onderzocht.