Twintiger riskeert 2 jaar cel voor verkrachting van jonge vrouw: “Pure leugens om wraak te kunnen nemen”

Massa boetes resulteert in minder letselonge­val­len: “Gaan in tegen Vlaamse trend”

Het aantal letselongevallen in Mechelen is vorig jaar ten opzichte van 2019 met 8,6 procent gedaald. Het positieve cijfer gaat in tegen de trend: Vlaanderen kende een stijging van het aantal verkeersslachtoffers in dezelfde periode. De burgemeester en politie halen in hun verklaring onder meer een énorme toename van het aantal snelheidsboetes aan.