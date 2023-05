Twee Berlaarse leerlingen halen finale van Franse Olympiadewedstrijd

LEZERSBIJDRAGE Burgemees­ter Vandersmis­sen bezoekt Jan Frans Boeck­stuyns­straat bij aftrap van ‘Burendag 2023'

In de Jan Frans Boeckstuynsstraat in Mechelen-Zuid organiseerden de buurtbewoners afgelopen vrijdag een ‘Burendag’. Ze kregen daarbij hoog bezoek, want niemand minder dan waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen kwam even langs.