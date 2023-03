Sportraad huldigt samenwerking tussen SK Rita Berlaar en KFC Heikant: “De gezamenlijke ploeg werd zelfs kampioen in hun reeks”

Heists muzikanten­kop­pel komt na 3 jaar uitstel met show in Zwaneberg: “Na geboorte van dochter een datum voor Pop-iT vastgelegd”

Uitstel is geen afstel: drie jaar na de aankondiging van hun show Pop-iT staat het Heistse muzikantenkoppel Aalex Vertommen en Ralph Hermans op zaterdag 1 april op de planken van CC Zwaneberg. Door corona, verbouwingswerken en een zwangerschap werd Pop-iT in de koelkast geplaatst. Naast een liveband en strijkkwartet nodigden Aalex en Ralph opnieuw een pop-up koor en de dansers van lokale dansclub Kick-It uit om mee de avond te vullen. “‘Ik kan niet kiezen’ is het thema van de show”, lacht Aalex.