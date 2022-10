Sporthal wordt speelparadijs met springkastelen, bouwdozen en fietsjes

Nijlen Nijlen organi­seert verschil­len­de plechtighe­den voor 11 november

Op 11 november herdenken we zoals elk jaar de wapenstilstand in 1918, die het einde van de Eerste Wereldoorlog betekende. Ook in Nijlen zijn er dit jaar weer plechtigheden en herdenkingen op 11 november, zowel in de voormiddag als ’s avonds.

25 oktober