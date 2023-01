SK Rita Berlaar brengt eigen stickerboek uit: “Deze keer verzamel je onze eigen lokale sterren”

BerlaarWie vanaf maandag 30 januari aankopen doet in Delhaize Berlaar, krijgt daar zeven weken lang ook stickers van SK Rita Berlaar bij. De voetbalvereniging bracht samen met de winkel een stickerboek uit. Met een hoofdstuk over de clubgeschiedenis in het boek en een oud-spelersdag op zaterdag 11 maart wil Rita Berlaar de groen-rode band in de vrijetijdsbeleving van heel wat inwoners opnieuw versterken.

“In het nieuwe stickerboek van SK Rita Berlaar en Delhaize Berlaar verzamel je voor een keer niet de stickers van Lionel Messi, Kevin De Bruyne en Cristiano Ronaldo, maar wel die van onze lokale sterren”, verduidelijkt bestuurslid Ken Voet. “Zo’n boek is in eerste instantie dan ook vooral leuk voor onze leden. Je verzamelt niet alleen de stickers van je eigen ploegje, maar leert er alle leden van onze club mee kennen.”

Naast ploegpagina’s en een pagina met vrijwilligers, kan je echter ook stickers verzamelen over de geschiedenis van de club. “Rita Berlaar bestaat al vele jaren en in de loop van die jaren zijn heel wat inwoners op diverse manieren in contact gekomen met onze club. Van jeugdspeler tot eerste elftal, van afgevaardigde tot (jeugd)trainer en van terreinverzorger tot tapper of sponsor: je blijft gemakkelijk plakken bij de Rita. Het boek vormt door het interactieve hoofdstuk over de clubgeschiedenis dan ook een leuk naslagwerk dat de band tussen club en gemeenschap in de kijker zet.”

Volledig scherm Stickerboek en oud-spelersdag SK Rita Berlaar © rv

Oud-spelersdag

Net omdat voetbal zo’n groot deel van het leven van velen uitmaakte, organiseert Rita Berlaar op zaterdag 11 maart ook een oud-spelersdag. “Meer dan 600 spelers verdedigden ooit de kleuren van Rita Berlaar. Om stil te staan bij de vele vriendschappen en de vele leuke momenten die tijdens zo’n voetballoopbaan gevormd worden, nodigen we onze oud-spelers op 11 maart om 18 uur uit in de businessclub van Rita Berlaar. We ontvangen hen met een hapje en een drankje, halen samen herinneringen op en laten hen gratis de wedstrijd SK Rita Berlaar – Kessel United volgen. Heel wat inwoners hebben bij Rita Berlaar gespeeld, dus we hopen hen massaal weer te mogen ontmoeten.”

Deelname aan de oud-spelersdag is gratis voor oud-spelers, maar inschrijven is wel verplicht via de link of via een mail naar bestuur@ritaberlaar.be. Wie zelf nog mooie archiefstukken over Rita Berlaar heeft liggen en het archief van de club wil uitbreiden, kan eveneens contact opnemen via dat mailadres.

Volledig scherm Stickerboek en oud-spelersdag SK Rita Berlaar © rv

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.