SILLA, zorgeloos BEN-wonen in Berlaar

De werkzaamheden zijn ondertussen gestart van dit project met 21 appartementen en 3 eengezinswoningen. “Tegen september 2024 is de finale oplevering voorzien”, geeft Edwin Van Regenmortel van ontwikkelaar Fullerstone mee. “In project SILLA trekken we resoluut de kaart van duurzaamheid. De appartementen en woningen zijn stuk voor stuk bijna-energieneutraal (BEN), waardoor je zelfs gedurende 5 jaar, 50% korting op de onroerende voorheffing krijgt. Bovendien is het perfect mogelijk om optioneel voor bijvoorbeeld zonnepanelen en een warmtepomp te kiezen. Trouwens met een nieuwbouw ben je energetisch beter af dan met gelijk welke renovatie. Een reden te meer om toekomstgericht voor nieuwbouw te kiezen.”

SILLA dat is heerlijk rustig en duurzaam wonen. En toch is alles vlakbij. Reeds 33 % van de woningen zijn verkocht

In het groen, dicht bij alles

Verder staat wonen in SILLA gelijk aan wonen in het groen. “Berlaar is simpelweg een geweldige gemeente om te wonen. Alle faciliteiten zijn er, terwijl je toch dat kleinschalige gevoel hebt. Je woont op 400 meter van de dorpskern, maar wel in het groen met de Grote Nete op een boogscheut. We kozen voor een strakke architectuur die voor bijkomende rust zorgt. De grote raampartijen maken het geheel licht en luchtig en de grote terrassen laten toe optimaal van het buitenleven en de zon te genieten.”

Geniet nu nog van 6% BTW

Thuiskomen in de Kempen

1, 2 of 3 slaapkamers en oppervlaktes van 68 tot 124 vierkante meter voor de appartementen, de keuze is aan jou. “De 3 woningen zijn zelfs 128 vierkante meter groot, ideaal voor een gezin of als starterswoning. 33% van het project is ondertussen verkocht en aan interesse geen gebrek. Logisch want het project vormt een interessante mix van woningen, is super energiezuinig en ook de ondergrondse parkeergarages zijn een onmiskenbare troef. Zoek je een eigen stekje in de Kempen, dan is SILLA zeker en vast het overwegen waard. Bovendien geniet je nu nog van het gunstige BTW-tarief van 6%, wat mooi meegenomen is”, besluit Edwin van Regenmortel.

