Seniorenraad organiseert daguitstap naar Gent voor 55-plussers

Strakke beats en traditione­le Turkse muziek: Merdan Taplak lost nieuw album ‘Haydi’

Na heel wat uitstel is de langverwachte plaat van Merdan Taplak Orkestar eindelijk uit. De Antwerpenaar met Turkse roots presenteerde ruim tien jaar geleden zijn eerste langspeler ‘In It For The Honey’ maar keert met ‘Haydi’ helemaal terug naar zijn jeugd van zonnige vakantie en Oosterse melodieën.