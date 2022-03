Schrijf je nu in met je kroost voor gratis babymassage in Berlaar

ANTWERPEN “Vlaamse meester komt terug thuis”: monument van Peter Paul Rubens hangt terug op zijn plaats in Museum voor Schone Kunsten

Een monument van bijna zeven op vier meter op de juiste plaats duwen, sleuren en trekken. ‘Het Doopsel van Christus’ van Peter Paul Rubens was dinsdagvoormiddag het allereerste werk dat werd opgehangen in het vernieuwde Antwerpse Museum voor Schone Kunsten, dat eind september na elf jaar renoveren eindelijk terug de deuren opent. “De ‘Schone Slaapster op het Zuid’ is ontwaakt.”

