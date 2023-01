Samen klinken op het nieuwe jaar in het Berlaarhof

Mechelen/Walem Alweer inbrekers op pad: diefstal­len uit berging en huis

Dieven hebben zowel in het centrum van Mechelen als in Walem ingebroken. In de Lange Schipstraat stalen ze een elektrische step en frisdrank uit de berging van een appartement, zonder sporen van braak na te laten. In de Koning Albertstraat forceerden ze een deur en betraden en doorzochten ze een huis. Hun precieze buit is nog niet gekend.

30 december