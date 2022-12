Rudy Nuyens (67) maakt paella voor Kom Op Tegen Kanker: “Een spaghettidag is niet meer origineel”

“Vroeger heb ik ook al eens meegedaan met een actie van Kom Op Tegen Kanker waarbij er gefietst werd, maar dat was onder sponsoring van sp.a toen. Dat was wel plezant, dus ik wilde dat zeker nog eens doen. Ik heb de Mont Ventoux ook al eens opgefietst aan 10 kilometer per uur weliswaar, maar het is toch gelukt zonder al te bekaf te zijn. Voor deze editie moet je 2.000 euro inzamelen om je te kunnen inschrijven. Daarom ga ik een paella-actie organiseren. De mensen durven al wel eens zagen wanneer ik paella maak dat ze de kans niet krijgen om mee te eten, dus bij deze. Ik ben ook gesponsord door restaurant La Glorieta. Zij voorzien de vuren en een gigantische kookpan. Alles wordt thuis vers bereid. Ik heb mijn dochters ingeschakeld voor de levering. Op 7 januari gaan we dan rond bij de mensen om de bestellingen af te leveren. Als je verder dan 10 kilometer buiten Berlaar woont, dan zal je tot de volgende dag moeten wachten. Ik ben geen grote kok, maar paella is echt mijn specialiteit, daar ben ik echt trots op. Ik ken dat recept helemaal van buiten en alles wordt met verse ingrediënten bereid. Het is een zomers gerecht op een donkere winterdag. Op deze manier wil ik een mooi verhaal creëren om het nieuwe jaar te beginnen en Kom Op Tegen Kanker te steunen.”

More culture a day keeps the sickness away

“De teampagina heet Salinder&Co en dat verwijst naar mijn oudste dochter Aline en mijn schoonzoon Sander, zij is actrice, hij is lichtontwerper, allebei actief in de cultuursector. Zelf ben ik ook enorm met cultuur bezig en ik vind het vreselijk dat die sector geen subsidies meer krijgt. Ik heb speciaal een truitje laten maken waar op staat: ‘More culture a day keeps the sickness away’. In 2015 kreeg mijn schoonzoon op de dag dat mijn kleindochter, hun dochtertje, geboren werd, het nieuws dat hij teelbalkanker had, dat was uitgezaaid tot aan zijn longen. Toen hij voor het eerst bij ons kwam, ging hij meteen een sigaret roken. Ik heb hem er toen op gewezen dat dat een vieze gewoonte is en dat dat niet goed is voor mijn kinderen en kleinkinderen. Sindsdien heeft hij er nooit meer een gerookt. Ondertussen is hij volledig genezen en soms durft hij me nog wel eens te zeggen: al goed dat je toen zo vies naar mij had gekeken, anders was ik er misschien niet meer geweest. Dat is ook de reden dat ik deze actie nu doe. Ik probeer mensen ook vaak aan te sporen zich te laten onderzoeken. Ik weet liever op voorhand dat er iets aan de hand is, voordat het te laat is. Ik geloof echt in de wetenschap. Ik denk dat ik zelfs enkele familieleden ben verloren aan kanker zonder dat ze dat ooit expliciet gezegd hebben. Ik ga nog wel wat moeten trainen, maar tegen september komt dat helemaal goed. En als ik geld tekort kom dan leg ik bij, want ik ga sowieso meedoen.”