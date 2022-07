Rode Kruis zoekt 64 medewerkers voor noodopvangcentrum in Berlaar

“We zien op dit moment de grootste vluchtelingenstroom in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog, ongezien in de voorbije 75 jaar. Bovenop de vluchtelingencrisis van de voorbije jaren, is er de laatste maanden ook de Oekraïense vluchtelingencrisis bijgekomen. In totaal kwamen er sinds het begin van het conflict al bijna 50.000 Oekraïense vluchtelingen aan in België. Ter vergelijking: dat zijn meer vluchtelingen dan er zelfs in het ‘recordjaar’ 2015 in ons land aankwamen, van àlle nationaliteiten samen”, zegt Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen.

Drie jobdagen

“Het is dus alle hens aan dek, we komen vele handen tekort. Daarom organiseren we maar liefst drie jobdagen, omdat we op zoek zijn naar 170 nieuwe medewerkers om onze opvangcentra voor vluchtelingen en asielzoekers te bemannen. We hebben 64 profielen nodig voor ons noodopvangcentrum in Berlaar, 30 medewerkers voor het nieuwe opvangcentrum in Sint-Laureins, 26 extra werknemers voor het transitcentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe en er zijn 50 openstaande vacatures in onze overige opvangcentra.”

Verschillende profielen

“De drie jobdagen worden georganiseerd op ons hoofdkantoor in Mechelen. De eerste jobdag, voor het noodopvangcentrum in Berlaar, vindt plaats op dinsdag 19 juli. De tweede jobdag, voor het transitcentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe, wordt georganiseerd op 3 augustus. De derde jobdag, voor het opvangcentrum in Sint-Laureins, wordt nog ingepland in de laatste week van augustus. We zoeken heel uiteenlopende profielen: dag- en nachtbegeleiders, onthaalmedewerkers, logistieke en administratieve profielen...”

Kandidaten voor de jobdagen kunnen zich aanmelden via rodekruis.be/jobdag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.