Rode kruis en schepencollege maken Berlaar hartveilig: “Basiskennis reanimeren kan van levensbelang zijn”

Antwerpen Wist je dat ... Lange Wapper iets heeft tegen dronkaards?

Lange Wapper is onlosmakelijk met Antwerpen verbonden en komt dan ook vaak voor in namen van bijvoorbeeld verenigingen, bruggen, boeken en schepen. Maar wist je dat Lange Wapper eigenlijk iemand was voor wie je bang moest zijn - als je te veel gedronken had, in ieder geval?

8:00