Regenbuien, maar soms ook zon in Berlaar vandaag

Dertiger probeert minderjari­gen mee naar huis te lokken: “Hij wilde me masseren en andere ‘leuke dingen’ doen”

“Waar is de nachtwinkel?” Met die ‘openingszin’ probeerde een man (31) enkele minderjarige jongens naar zijn woning in Lier te lokken. Maar de man bleek zijn slachtoffers enigszins verkeerd ingeschat te hebben en uiteindelijk was hij diegene die gelokt werd. Het kan hem vandaag zo maar even 40 maanden cel kosten.