Regenbuien, maar soms ook zon in Berlaar vandaag

RECENSIE. Iron Maiden in Sportpa­leis: veel show, die het niet eens nodig heeft

Als Helmut Lotti er inspiratie komt zoeken voor zijn succesvolle ‘Hellmut goes Metal’-tour, weet je dat het serieus is. De legendarische Britse metalband Iron Maiden staat donderdagavond opnieuw in het Sportpaleis en maakt een ietwat filmische en zeer succesvolle tijdreis tussen het kersvers album ‘Senjutsu’ en de iconische plaat ‘Somewhere In Time’ uit 1986. Vanzelfsprekend aangevuld met de grootste hits. En wie mag het publiek opwarmen? ’t Zoontje uiteraard.