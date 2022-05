Re-enactors brengen de middeleeuwen tot leven op Quondam

Berlaar Berlaars gemeente­raads­lid Wim Kelber is voorstan­der van vaccineren in eigen gemeente: “Liers vaccinatie­cen­trum is te duur”

Gemeenteraadslid Wim Kelber wil dat Berlaar in eigen gemeente uitkijkt naar een locatie om vaccinaties uit te voeren. Inwoners van Berlaar moeten voor hun vaccinatie nu pendelen richting het voetbalstadion van Lierse Kempenzonen in Lier. “Niet alleen is de huurprijs van deze locatie zeer hoog, de lijst van nadelen die eraan verbonden zijn is bijna oneindig”, is de kritiek van Kelber.

19 mei