Politie waarschuwt voor valse mails van huurmoordenaar

Katanga beleeft komend weekend de negentigste verjaardag van zijn traditionele geburenkermis. De organisatoren beloven twee dagen ambiance met onder meer Frituur Paula en John Reels in hun feesttent, al is er van een echt verjaardagsfeestje geen sprake. “Er is een reden waarom wij de laatste geburenkring zijn…”, zegt wijkburgemeester Leslie Droog. “Maar zolang we ons amuseren, blijven we ervoor gaan!”