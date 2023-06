“Pétanque voor het goede doel!” Pétanqueclub ‘t Stapveld en Heikantse Bierliefhebbers slaan de handen in elkaar voor Jos en Rita

“Die snelheden... Bent u zéker dat uw zoon niet reed?”: politie­rech­ter gelooft amper dat 61-jarige vrouw zo’n zware voet kan hebben

De politierechter wist niet wat ze hoorde toen ze dinsdag tijdens de zitting naar het parket luisterde. Een Mechelse vrouw (61) moest er zich verantwoorden voor drie erg zware snelheidsovertredingen. Ze haalde onder meer 120 kilometer per uur in de bebouwde kom. “Dit is ongezien”, richtte de rechter zich boos tot de vrouw, die het zowaar op een akkoordje wilde gooien.