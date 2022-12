Overnemer gezocht voor Carnavalshop Augustijnen: “We doen gewoon verder alsof we geen overnemer zoeken”

“We zitten al zestien jaar op deze plek”, zegt Gusta (81) van Carnavalshop Augustijnen. “Daarvoor zaten we in een burgerhuis, ook in de Smidstraat. Ik was al bijna 65 toen we naar dit pand zijn gekomen. Ik ben ondertussen 81 jaar, dus het wordt wel tijd voor een overname. Het heeft maanden geduurd voor de makelaar de papieren is komen hangen. We huren de winkel ook, dus de makelaar heeft een overeenkomst moeten sluiten met de huisbaas. Hij had dan aangegeven het huis samen met de winkel proberen te verkopen, dus bij deze staan ze te koop. Als het huis bij de winkel gekocht wordt, kan de bovenverdieping dienen om in te wonen.”