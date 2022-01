Oude klaslokalen in Berlaar-Heikant branden volledig uit: “Onlangs nog jongeren bommetjes zien gooien”

“Ik zie hier er geregeld jongeren rondhangen. Enkele dagen geleden nog zaten ze aan de lokalen met bommetjes te gooien. Ik heb ze nog gewaarschuwd, dat het gebouw in slechte staat is en ze moeten oppassen met vuur”, vertelt buurtbewoonster Vera Scheers. Burgemeester Walter Horemans (CD&V) was na een plaatsbezoek overtuigd dat het om brandstichting gaat. “In de twee lokalen werd voornamelijk materiaal van het oudercomité gestockeerd, waaronder tenten en documenten. Het is zeer raar dat er net aan deze lokalen een brand ontstaat. Aangezien buren al eerder jongeren met bommetjes hebben zien spelen, denk ik niet dat we het ver moeten gaan zoeken”, reageert de burgemeester. “De twee klaslokalen zouden binnenkort worden afgebroken voor een nieuw woonproject. Gelukkig kon het hoofdgebouw gered worden door de brandweerlieden van Putte. De politie is een onderzoek gestart.”