Opnieuw gratis zomerschool in Berlaar: “Kinderen ook in de zomer nog verder laten ontwikkelen”

“Met het Huis van het Kind in Berlaar willen we jonge gezinnen en kinderen ondersteunen tijdens hun opvoeding”, verduidelijkt schepen van Onderwijs Suzy Put (CD&V). “Dat doen we onder meer door de organisatie van een zomerschool. Leerlingen gaan dan in kleine groepjes aan de slag met rekenen, lezen en taal, maar krijgen ook de kans om nog te spelen, te sporten en te ravotten. Door deze mix van leren en spelen kunnen ze zich samen met enkele leeftijdsgenootjes ook in de zomer nog verder ontwikkelen.” De Berlaarse zomerschool is gratis en staat open voor alle leerlingen uit de Berlaarse lagere scholen. Om je in te schrijven of bijkomende informatie op te vragen, neem je contact op via zomerschool@berlaar.be.