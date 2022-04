Opgewaardeerde Sint-Pieterskerk opent na drie jaar werken opnieuw de deuren: “Resultaat waar we fier op mogen zijn”

De Sint-Pieterskerk sloot in 2019 de deuren voor een grondige opknapbeurt aan binnen- en buitenkant. Omdat de meeste werken intussen afgerond zijn, kan het kenmerkende gebouw vanaf mei weer open. De kerkfabriek en het lokaal bestuur vieren het resultaat van de vele restauratiewerken. “De restauratie van dit Berlaarse monument vroeg heel wat gedetailleerd werk”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken en Patrimonium Jan Hendrickx. (N-VA). “Van de gevels die uitgeslepen en ingevoegd werden, over het onder handen nemen van de windhaan, het kruis en de glas-in-loodramen tot het schilderen van de ornamenten aan de binnenkant, het ging vaak om erg tijdrovende processen waarbij we veel respect toonden voor de historische toestand. Maar die vele inspanningen lonen wel, want het resultaat is een Sint-Pieterskerk waar we fier op mogen zijn.”

2023

Publiek is op zondag welkom om een kijkje te komen nemen in de kerk. Met een misviering om 11 uur en een aansluitende receptie wordt de vernieuwde kerk officieel ingehuldigd. De pasteltinten die werden gebruikt tijdens de schilderwerken, van zalmroze en beige tot lichtgeel en pistachegroen, zullen ongetwijfeld in het oog springen bij de bezoekers. “Binnen in de kerk blijven we nog oude schilderingen bloot leggen. Ook dat is secuur werk, dat we tegen 2023 willen afronden”, zegt Hendrickx.

Monument

De totale renovatie van de Sint-Pieterskerk, met inbegrip van de buitenkant, de binnenkant en nieuwe sfeerverlichting, heeft een prijskaartje van 3.540.406,67 euro. De meeste werken werden daarbij voor ongeveer 80 procent gesubsidieerd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. “De Sint-Pieterskerk is een monument van Berlaar en dat willen we niet laten verwaarlozen. Een mooie kerk geeft het centrum van onze gemeente ook meer waarde. Bedoeling is dat er in de toekomst in de Sint-Pieterskerk ook nevenactiviteiten zullen plaatsvinden”, geeft burgemeester van Berlaar Walter Horemans (CD&V) nog mee.

