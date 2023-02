Opgelet voor padden en vrijwilligers tijdens paddenoversteek

Mortsel Mortselse ‘Wijktour­nee’ doet nog twee wijken aan

Het Mortselse stadsbestuur trekt met de ‘Wijktournee’ ondertussen al enkele maanden van wijk tot wijk om inwoners in te lichten over de veranderingen in hun buurt. In maart staan met Mortsel-dorp (7 maart) en Dieseghem (14 maart) nog twee wijken op de planning.

