Openmonumentendag in Berlaar laat je duurzaam gebouw en toekomstplannen pastorijtuin ontdekken

“Solar 2002 in de Bastijnstraat bestaat al 20 jaar in Berlaar. Het is een gerenoveerd pand met verduurzaming in het achterhoofd. In het verleden verbruikte het gebouw zowat 20.000 kWh per jaar aan energie, na verduurzaming is dit getal teruggevallen tot 0 kWh per jaar. Het is één van de weinige gebouwen in de verre omstreken dat gereduceerd werd tot een meer natuurlijke situatie, met name geen energie verbruik van fossiele grondstoffen op jaarbasis. Zo’n 8 000 bezoekers van over de hele wereld hebben de realisatie na de renovatie bezocht en Solar 2002 is vorig jaar tot een voorbeeldproject van de UNESCO verheven”, deelt het lokaal bestuur mee. “Na exact 100 jaar is de pastorij van Berlaar-Heikant weer aan vernieuwing toe. Een uitgelezen moment om dit monument in de kijker te zetten. Ook ‘den hof van de pastoor’ zal een ander uitzicht krijgen en wordt een publieke tuin. Aan de hand van een tentoonstelling kan je nog een keer in dit Heikantse stukje geschiedenis duiken. De Heikantse bierliefhebbers bieden je in de tuin van de pastoor een drankje aan, voor de allerjongsten is er een springkasteel voorzien.” De gratis expositie vindt plaats op 11 september tussen 13 en 18 uur, inschrijven is niet nodig.