Onderzoek naar agressie tegenover vrijwilligers in asielcentrum: “Onduidelijk of het bewoner of bezoeker was”

Lier MIJN STAD. Jan Mylemans, Den Joe, stamvader Chiro Lier met eigen bier naar zich vernoemd: “Wie hier als vriend binnenkomt, komt nooit te vroeg, maar steeds te laat”

Jan Mylemans is de stamvader van Chiro Lier. Daar heeft hij de bijnaam van Den Joe gekregen. Voor zijn jarenlange inzet in de Chiro als lid, leider, volwassenbegeleider, kookouder, begeleider van de muziekkapel en tegenwoordig als klusjesman heeft de Chiro een uniek bier uitgebracht en naar hem vernoemd. “Het is één van de mooiste cadeaus die ik ooit gekregen heb, want het toont aan dat ik in al die jaren toch iets voor hen heb betekend.” Hij is zelf geboren en getogen in Lier, waar hij vandaag de dag nog steeds woont. We keren samen met hem terug in de tijd en werpen een blik op de plaatsen waar hij zijn mooiste herinneringen heeft beleefd.

