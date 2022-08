Omrijden voor werkzaamheden aan kruispunt Aarschotsebaan–Houwstraat-Isschotweg vanaf 18 augustus

De Itegembaan/Isschotweg en Heestenheide is daardoor een week lang niet toegankelijk via de N10. “Fietsers langs de N10 rijden om via de Werftsesteenweg, Kruislei, Oude Liersebaan, Heistsebaan en Melkouwensteenweg. Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, kunnen op het kruispunt oversteken met behulp van verkeerslichten. Doorgaand verkeer op de N10 rijdt beurtelings voorbij de werfzone. De omleiding naar de Itegembaan/Isschotweg loopt via Melkouwensteenweg en Heistsebaan”, klinkt het. Vanaf 25 augustus verschuiven de werken naar de zuidkant van het kruispunt. De Houwstraat en de Kegelstraat zijn vanaf dat moment niet meer toegankelijk via de N10. De Houwstraat is dan bereikbaar via een omleiding langs de Aarschotsebaan en Mechelsesteenweg/Mechelbaan. Fietsers langs de N10 rijden om via de Werftsesteenweg, Kruislei, Oude Liersebaan, Heistsebaan en Itegembaan. Het einde van de nutwerken is voorzien voor het einde van de maand.