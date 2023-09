Noor uit Berlaar is klaar voor haar eerste schooldag.

Jobat ‘Sorry, we zoeken iemand met werkerva­ring …’: zo counter je als pas afgestu­deer­de de clichés

Rond deze tijd betreden opnieuw heel wat afgestudeerden de arbeidsmarkt. Een schoolverlater ervaart daarbij vaak een vicieuze cirkel: je hebt geen werkervaring, terwijl net dat de reden is dat je een job misloopt. Maar welke troeven werp je in de schaal om die vooroordelen te counteren? En wat is jouw eerste loon? Jobat.be zocht het uit.