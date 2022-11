Nieuwe zaken PAPS (Berlaar) en Lizanna (Beerzel) krijgen scores in nieuwste Gault&Millau: “Maakt ons eerste jaar nog beter dan het al was”

Gault&Millau stelde vandaag de twintigste editie van de Belgische Gids voor. De anonieme inspecteurs van de gids bezochten een jaar lang de fijnste culinaire adressen van ons land, wat resulteerde in een gids met meer dan 1.380 adressen, waarvan 125 nieuwe adressen en 168 stijgers. Bij de nieuwe adressen staan Restaurant Lizanna, te vinden in de Hoogstraat in Beerzel, en PAPS Smaak Boetiek & Bistro aan de Markt van Berlaar. Lizanna mag binnenkort zijn eerste verjaardag vieren, PAPS deed dat al in september. “Met deze score zijn we zeer tevreden”, vertelt chef van Lizanna Levy De Beucker. “Dat ze ons in ons eerste jaar gingen beoordelen, is verrassend. Een klant wist ons eerder al wel te zeggen dat we op de webstek van Gault&Millau werden vermeld. We zijn in januari gestart, nog met mondmaskers in de zaal en een avondklok, maar dit maakt ons eerste jaar nog beter dan het al was. We hebben de laatste maanden heel wat mooie reacties ontvangen. Misschien dat de mensen door deze score wat extra verwachten, maar wij gaan gewoon verder op ons elan. We blijven ons best doen, zoals we altijd hebben gedaan en ook zullen blijven doen.”