Niet-gevaccineerde huisarts uit Berlaar stopt met praktijk: “Ik ga patiënten niet dwingen om prikje te halen”

LINKEROEVER Springtij boetseert manshoge kliffen op Sint-Anneke Plage: strand tijdelijk afgesloten door mogelijke grondver­zak­kin­gen

Verre van witte kliffen van Dover maar de storm in combinatie met het springtij van dinsdag laat wel opmerkelijke sporen na op het Sint-Annastrand op Linkeroever. Het opkomend water laat bijna manshoge ‘kliffen’ na op het strand, dat voor alle veiligheid is afgesloten. “Eerst in kaart brengen en dan beslissen hoe we dit gaan oplossen.”

1 februari