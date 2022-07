Motorrijder zwaargewond na klap tegen slagboom aan spooroverweg: “Dankzij snelle reactie van treinbestuurder kon aanrijding met trein worden vermeden”

Grobbendonk Op 1 september gaat N13 na anderhalf jaar weer open: “Mensen die hinder ondervon­den zullen het niet zo aanvoelen, maar de werken zijn als een sneltrein verlopen”

Het einde van veel verkeersellende in en rond Grobbendonk is in zicht. Op 1 september wordt de N13 tussen Nijlen en Grobbendonk volledig terug opengesteld voor het verkeer. Met deze realisatie is het einde van de moordstrookjes langsheen deze drukke weg definitief een feit. Het is één van de grootste projecten ooit gerealiseerd in Grobbendonk. Om dit te vieren wordt op 31 augustus geklonken met een glaasje.

13 juli