Motorrijder (73) overleden na klap tegen slagboom aan spooroverweg: “Dankzij snelle reactie van treinbestuurder kon aanrijding met trein worden vermeden”

Lier Kunstgale­rij Artisjok pakt deze zomer uit met twee nieuwe expo’s

Kunstgalerij Artisjok organiseert momenteel twee expo’s op twee verschillende locaties in Lier. In de Antwerpsestraat 62 pakken Roel Stels en Bart Ramakers uit met de tentoonstelling ‘Smoke & Mirrors’. In en rond het Timmermans-Opsomerhuis (in de Netelaan) loopt dan weer ‘Memories’ van Maggy Jacot.

9 juli